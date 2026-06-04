Хто з українців має право на довічну пенсію

Довічна пенсія в Україні це доволі широке поняття. В нього входить як державна пенсія, так і недержавні програми пенсійного забезпечення. Другий варіант – це саме особисті накопичення людей.

Які пенсії можуть називати довічними?

Довічні пенсійні виплати існують у 2 форматах, повідомляє УНІАН з посиланням на коментар адвокатки та керівниці юридичної компанії Prima Leader Group Діни Дрижакової.

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Наразі ці формати такі:

державна пенсія за віком (виплачується, згідно з правилами солідарної системи);

недержавна довічна пенсія або ж ануїтет (таку виплату формують особисті внески громадянина).

Цікавим є такий нюанс. Державна пенсія не переходить у спадок. А от недержавні виплати зазвичай передбачають передачу невикористаних накопичень. Залишок грошей віддають спадкоємцям.

Як отримати довічну пенсію?

Якщо йдеться про державну пенсію, особа має виконати умови для виходу на заслужений відпочинок. Тобто, набути для цього достатньо стажу і сягнути пенсійного віку.

У випадку, коли йдеться про недержавний пенсійний фонд, ситуація дещо інша. В цьому випадку грають роль саме умови договору, який було укладено з особою.

Які ще довічні пенсії існують?