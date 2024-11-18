Тиждень рекордних обвалів: як змінилися ціни на золото, срібло та мідь

Дорогоцінні метали завершили черговий тиждень на ринку із суттєвими втратами. На золото, срібло та мідь тиснули новини та сигнали з США та Китаю.

Як змінилася ціна золота за тиждень

Золото закінчило тиждень, який завершився 15 листопада, з найбільшим спадом з 2021 року. Зокрема, у п'ятницю дорогоцінний метал торгувався на рівні 2560 доларів за тройську унцію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Загалом за тиждень метал подешевшав майже на 5%, за даними Markets Insider. Золото опинилося під тиском через стрімке зростання долара США. Нагадаємо, що американська валюта дорожчає після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

Крім того, тепер на ринках очікують сповільнення темпів зниження процентної ставки у США, що є підтримкою для валюти. Раніше експерти з Bank of America прогнозують, що золото подорожчає до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.

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Як пройшов тиждень на ринку для срібла

Срібло під час торгів у п'ятницю стабілізувалося на ринку. Ціна дорогоцінного металу коливалася на рівні 30,30 долара за унцію, за даними Markets Insider. Порівняно з попереднім тижнем метал подешевшав на 1,12 долара. За тиждень срібло просіло в ціні на 3,5%, як і тиждень до цього. Метал дешевшає четвертий тиждень поспіль.

За місяць срібло втратило в ціні 10,20%. Крім того, ціна металу впали нижче мінімуму, який зафіксували 6 листопада – 31,2 долара за унцію. На срібло також тисне зміцнення позицій долара на ринку та перемога Дональда Трампа. Річ у тому, що ринки очікують, що його політика спровокує зростання інфляції у США, а також буде більше агресивною щодо Китаю, що може зменшити попит на цей метал.

Як змінилися ціни на мідь

Мідь також завершила тиждень з від'ємною динамікою. У п'ятницю ціна на метал стабілізувалася на рівні 4,08 долара за фунт (0,45 кілограма). Проте за тиждень метал зафіксував найбільший результат за 4 місяці – 5,75%. Тоді як за місяць спад склав 7,48%. Це реакція ринку на постійні побоювання щодо попиту та зростання в ціні долара США.

Також інвестори були розчаровані останніми економічними стимулами, які запропонувала влада Китаю. Нагадаємо, що саме ця країна є найбільшим споживачем металу у світі. Тоді як вартість тонни міді на кінець тижня становить 9002,5, інформує портал LME. За тиждень метал просів в ціні на понад 400 доларів.