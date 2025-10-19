Рідкісні та дорогоцінні монети євро: за які дають сотні доларів, а інколи – й тисячі
- Монета Ватикану 2002 року номіналом 1 євро із зображенням Івана Павла II є дуже цінною через обмежений тираж.
- Монета "Sede Vacante" Ватикану 2005 року та грецький євро "Сова Афіни" також є рідкісними і цінними.
Монети номіналом 1 євро попри те, що часто використовуються по всій Європі, можуть досягати неабиякої цінності на нумізматичному ринку. Річ у тім, що проста помилка карбування, або обмежені тиражі можуть зі звичайної монети зробити мрію кожного колекціонера.
Які євро номіналом 1 євро стали популярними?
Монета Ватикану 2002 року номіналом 1 євро із зображенням Івана Павла II є одним із найсимволічніших та найцінніших експонатів для колекціонерів євро, передає 24 Канал з посиланням на Foronum.
- Ця монета є частиною першої офіційної серії, випущеної Ватиканом після прийняття євро, і на її аверсі зображено портрет Папи Івана Павла II.
- Особливу цінність цієї монети робить її низький тираж, адже у 2002 році Ватикан викарбував дуже обмежену кількість монет. Крім того, обіг монети був практично символічним.
- Ціна за монету Ватикану 2002 року може досягати від понад 80 доларів до навіть 100 доларів.
Ще одна монета 1 євро Ватикан "Sede Vacante" 2005 року присвячена Престолу. Ця монета є однією з найунікальніших та найцінніших серед колекціонерів євро.
- Вона була випущена у винятковий час – після смерті Івана Павла II та до обрання Бенедикта XVI, тобто у період, коли Святий Престол не мав Папи Римського.
- Сьогодні монета може досягати ціни від 90 до 150 доларів, залежно від стану її збереження та поточного інтересу колекціонерів.
Унікальною є монета 1 грецького євро "Сова Афіни". Її дизайн – це сова та емблема стародавнього міста Афін, що натхненний давньогрецькою тетрадрахмою V століття до нашої ери. Це і надає монеті додаткової історичної та культурної цінності.
- Вперше монета випущена в 2002 році, а деякі її версії були викарбувані у Фінляндії (їх можна ідентифікувати за маленькою літерою "S" на одній зірочці зовнішнього кільця).
- Рідкісні версії (такі як монети з фінською позначкою) можуть досягати ціни до 50 доларів.
Цікаво, що не менш цінною є монета номіналом 2 євро, присвячена Грейс Келлі (Монако, 2007), пише Cavalier Coins. Тираж цієї монети доволі обмежений – всього трішки більше, ніж 20 тисяч. Вона була випущена на честь 25-ї річниці смерті принцеси. У 2021 році монету було продано на аукціоні за вартість у понад 2 тисячі євро.
Які копійки є найрідкіснішими в Україні?
Найдорожчою українською монетою є 2 копійки 1992 року, а її особливістю є те, що вона так і не була запущена до обігу. Ціна за неї може становити 30 тисяч гривень, а якщо копійка виготовлена з немагнітної сталі, то вартість ще вища.
Однією із найдорожчих монет є ще й 1 гривня 1992 року, що також виявилася пробною монетою України. Наразі її неможливо знайти у продажі. За 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг з гладким гуртом можуть дати від 12 до 37 тисяч гривень.
Немало можуть дати і за 10 копійок, але вони мають бути рідкісними – до 20 тисяч гривень. Наприклад, 10 копійок 1992 року викарбували на Луганському верстатобудівному заводі, а під час карбування використовувалися різні види штемпелів, тому є декілька різновидів таких копійок.