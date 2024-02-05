Трамп закликає "вбити" угоду про допомогу Україні: як експерти пояснюють вплив експрезидента

Сенат США презентував законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на понад 118 мільярдів доларів. Проте у ЗМІ повідомляють, що колишній президент США Дональд Трамп має свою позицію щодо цього питання.

За даними Barron`s, Дональд Трамп закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги трьом вище згаданим країнам. За його словами, варто розділити питання кордону та будь-яких видів та форм іноземної допомоги. Зокрема, для України там передбачено 60 мільярдів доларів.

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Раніше про вплив Дональда Трампа на розгляд цього законопроєкту та майбутньої допомоги від США 24 Каналу розповідали народний депутат Ярослав Железняк та економіст Олег Пендзин.

Експерти про вплив Трампа на угоду про кордон та іноземну допомогу

За словами Ярослава Железняка, Дональд Трамп має вплив на розгляд цього питання, а його попередня заява уже заважила проголосувати за зміни, які були необхідні для схвалення відповідного законопроєкту.

Також депутат зауважив, що як і в будь-якій політичній партії, її представники дуже орієнтуються на свого кандидата, адже, на думку, народного обранця саме Трамп може бути кандидатом на президентських виборах від республіканців.

Тоді як Олег Пендзин вважає, що Трамп повністю контролює Республіканську партію та має досить потужне коло прихильників його політики. За словами економіста, усе, що наразі відбувається у Сенаті та в Палаті представників США зі сторони Республіканської партії, тією чи іншою мірою, продиктовано Дональдом Трампом.

Олег Пендзин також додав, що Трамп досить контроверсійна людина, але не варто, на його думку, ставити хрест на допомозі від США у випадку його перемоги на президентських виборах.