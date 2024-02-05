Трамп призывает "убить" соглашение о помощи Украине: как эксперты объясняют влияние экс-президента

Сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Украине, Тайваню и Израилю на более 118 миллиардов долларов. Однако в СМИ сообщают, что бывший президент США Дональд Трамп имеет свою позицию по этому вопросу.

По данным Barron`s, Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности границы и помощи трем выше упомянутым странам. По его словам, стоит разделить вопрос границы и любых видов и форм иностранной помощи. В частности, для Украины там предусмотрено 60 миллиардов долларов.

Обратите внимание От кофе до кока-колы: как заработать капитал благодаря любимым напиткам

Ранее о влиянии Дональда Трампа на рассмотрение этого законопроекта и будущей помощи от США 24 Каналу рассказывали народный депутат Ярослав Железняк и экономист Олег Пендзин.

Эксперты о влиянии Трампа на соглашение о границе и иностранную помощь

По словам Ярослава Железняка, Дональд Трамп имеет влияние на рассмотрение этого вопроса, а его предыдущее заявление уже помешало проголосовать за изменения, которые были необходимы для принятия соответствующего законопроекта.

Также депутат отметил, что, как и в любой политической партии, ее представители очень ориентируются на своего кандидата, ведь, по мнению, народного избранника именно Трамп может быть кандидатом на президентских выборах от республиканцев.

Тогда как Олег Пендзин считает, что Трамп полностью контролирует Республиканскую партию и имеет достаточно мощный круг сторонников его политики. По словам экономиста, все, что сейчас происходит в Сенате и в Палате представителей США со стороны Республиканской партии, той или иной степени, продиктовано Дональдом Трампом.

Олег Пендзин также добавил, что Трамп достаточно контроверсионный человек, но не стоит, по его мнению, ставить крест на помощи от США в случае его победы на президентских выборах.