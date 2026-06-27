Хто отримає одноразову допомогу при виході на пенсію?

Окремі українці під час виходу на пенсію можуть отримати від держави не лише щомісячні виплати, а й одноразову грошову допомогу у розмірі десяти пенсій. Таке право передбачене Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Втім, така виплата призначається не всім. Щоб її отримати, людина повинна на день досягнення пенсійного віку працювати у державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Крім того, необхідно мати достатній страховий стаж, а саме щонайменше 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, і до цього не отримувати жодного іншого виду пенсії.

Розмір допомоги становить десять місячних пенсій, а сама виплата не оподатковується та фінансується за рахунок державного бюджету.

Які професії дають право на виплату?

Найчастіше таку допомогу отримують працівники бюджетної сфери, однак не всі. Право на неї мають лише ті, чиї посади включені до спеціального переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів.

Це стосується працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, артистів театрально-концертних закладів, а також спортсменів, заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу та членів національних збірних України.

Під час призначення допомоги Пенсійний фонд перевіряє, чи працювала людина саме на тих посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Як підтверджують право на допомогу?

Для визначення спеціального стажу Пенсійний фонд використовує записи у трудовій книжці та інформацію з Реєстру застрахованих осіб. Якщо цих даних недостатньо, можуть знадобитися додаткові документи.

Водночас закон дозволяє підсумовувати різні періоди роботи, якщо всі вони належать до посад, що дають право на пенсію за вислугу років.

Що ще потрібно знати?

Варто пам'ятати, що пенсія за вислугу років має свої особливості. Якщо після її призначення людина знову працевлаштується на посаду, яка також дає право на такий вид пенсії, виплату тимчасово припинять на весь період роботи.