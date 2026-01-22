Підтримка для жінок в Україні: яка допомога надається по вагітності та пологах
- Допомога по вагітності та пологах в Україні залежить від наявності страхування (тобто сплати ЄСВ): застраховані жінки отримують 100% середньої зарплати, а незастраховані – 7 000 гривень на місяць у 2026 році.
- Тривалість допомоги однакова для всіх: 70 днів до пологів і 56 днів після, або 70 днів після у разі ускладнень чи народження двох і більше дітей.
Жінкам в Україні надається допомога по вагітності та пологах. Однак все залежить від того, чи є людина застрахованою або незастрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Яка допомога надається по вагітності та пологах у 2026 році?
Про різницю у підтримці розповіли у Пенсійному фонді України.
Річ у тім, що допомога за застраховану жінку (тобто ту, яка сплачує ЄСВ або за яку роботодавець сплачує ЄСВ), є нормативно врегулюванню та передбачена Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Підстави для надання допомоги ж сформовані на основі медичного висновку листка непрацездатності.
Водночас підтримка незастрахованій жінці (зокрема неповнолітній) по вагітності та пологам прописана у Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми". Її надають на основі сформованого медичного про тимчасову непрацездатність у категорії "Вагітність та пологи".
Водночас тривалість допомоги є однаковою:
- до пологів – 70 календарних днів;
- після пологів – 56 календарних днів (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей – 70).
Крім того, жінкам, віднесеним до 1 – 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 календарних днів – до пологів і 90 – після пологів).
Важливо! Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Як же визначається розмір допомоги? Якщо жінка застрахована, то їй надається підтримка у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, і не залежить від страхового стажу.
Якщо людина є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, то допомога надається в розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.
Сума допомоги у розрахунку на місяць:
- не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески;
- не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Щодо незастрахованих жінок: у 2026 році допомога надається в розмірі 7 000 гривень, із розрахунку на місяць. З 2027 року розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України.
Як виплачується допомога?
Застрахованим жінкам виплачується допомога на підставі заяви-розрахунку, поданого до Пенсійного фонду. Подавати її слід у найближчий строк після дня призначення, який установлений для виплати зарплати. Або ж одразу після надходження на його рахунок коштів від ПФУ.
Незастрахованим українкам виплата здійснюється Пенсійним фондом на зазначений у заяві поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. До нього має бути емітовано електронний платіжний засіб "Дія.Картка", відкритий в уповноваженому банку.
Нагадаємо, що в Україні зросла виплата при народженні дитини. З 1 січня вона становить 50 тисяч гривень. Про це писали у Дії.
Подати заяву може один із батьків або опікунів, з ким дитина постійно живе. А якщо дитина народилась за кордоном, то потрібно надати офіційні документи про народження щодо країни перебування до Пенсійного фонду.
Зверніть увагу! Дітям, які народилися до 1 січня 2026 року, допомога становить 41 280 гривень – 10 320 гривень одразу та решта 30 960 гривень по 860 гривень щомісяця протягом 36 місяців.
Які ще виплати передбачені в Україні?
З 1 січня в Україні набрав чинності закон, який підтримує українські родини з дітьми. Таким сім'ям надаватимуть грошові виплати.
Розмір виплати становить 8 000 гривень щомісяця – для сімей, у яких законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року. І 12 000 гривень щомісяця передбачені для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.