Соціальні виплати у 2026 році: яка допомога для догляду за дитиною до досягнення нею року
- З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується щомісячна допомога для дитини та догляду за неї до одного року у розмірі 7 тисяч гривень.
- Для отримання виплат необхідно звернутися до ПФУ з пакетом документів, і допомога надається після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
З 1 січня поточного року набирає чинності новий закон, який був ухвалений ще 5 листопада 2025 року. Закон посилює підтримку родин з дітьми, а також поєднання догляду за дитиною з професійною діяльністю.
Які дитячі виплати передбачені у 2026 році?
Документ передбачає оновлення системи "дитячих" виплат – від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
З першого дня 2026 року в Україні запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року. Виплати передбачені щомісяця у розмірі 7 тисяч гривень. А для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 гривень (із застосуванням коефіцієнта 1,5).
Для подачі заяви слід звернутися до ПФУ та надати:
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП (за наявності);
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);
- медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.
Важливо! Нову допомога по догляду призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг – це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування,
– порадили у Мінсоцполітики.
Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників). Тобто фактично людині, яка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Зверніть увагу! Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, то мати або інший законний представник дитини, які здійснюють догляд, має право з цієї дати отримувати щомісячну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.
Що ще відомо про виплати в Україні?
- В Україні стартувала програма "єЯсла". Вона передбачає щомісячну допомогу сім'ям з дітьми віком від року до трьох. Розмір виплати становить 8 000 гривень, або 12 000 гривень (залежно від обставин).
- Також українці можуть отримати одноразову соціальну виплату у розмірі 908 гривень за програмою "єКнига". Отримати гроші можуть особи, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках.