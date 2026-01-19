Грошова допомога до 42 тисяч гривень: жиелів яких областей можуть претендувати на підтримку

В Україні стартувала нова програма підтримки. Завдяки ній деякі громадяни можуть отримати десятки тисяч гривень.

Хто може отримати допомогу до 42 тисяч гривень?

Реєстрація доступна для мешканців двох областей, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу організації.

Естонська рада у справах біженців розпочала реалізацію "Програми екстреної підтримки засобів до існування", спрямовану на налагодження стабільних доходів домогосподарств у сільській місцевості,

– йдеться у повідомленні.

Понад 1 000 українських домогосподарств отримають гранти до 42 000 гривень – для створення нових або розвитку вже чинних джерел доходів або для досягнення прожиткового мінімуму. Зокрема наразі відкрили прийом заявок для двох областей:

Дніпропетровська область: Кам’янський район, Затишнянська громада, Синельниківський район, Раївська та Іларіонівська громади – до 1 лютого 2026 року. Запорізька область: Запорізький район, Михайлівська громада – до 8 лютого 2026 року.

Зверніть увагу! Поточний етап подачі заявок завершується о 23:59 8 лютого 2026 року.

Під час розгляду заявок розглядатиметься соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Пріоритет матимуть (ВПО) та мешканці громади, які постраждали внаслідок війни та мають щонайменше один із наведених документів:

медична довідка про поранення чи отримання психологічних травм внаслідок бойових дій; підтвердження втрати годувальника внаслідок бойових дій; довідка про інвалідність внаслідок війни; акт про пошкоджене/зруйноване майно; довідка ВПО; посвідчення учасника бойових дій.

А також відповідати принаймні одній з категорій вразливості:

домогосподарства з ВПО;

домогосподарства, в яких принаймні один член родини віком 50 років чи старше та є безробітнім;

домогосподарства з трьома та більше дітьми віком до 18-ти років;

домогосподарства з дітьми до двох років;

домогосподарства з дітьми віком до 18 років, очолювані матір’ю-одиначкою або батьком-одинаком;

домогосподарства з членами родини з особливими потребами у здоров'ї;

домогосподарства, що складаються лише з людей похилого віку (60 років або старше);

домогосподарства, усі члени якого віком 18 – 49 років є безробітними.

Важливо! Заявник та члени родини не повинні отримувати раніше подібну допомогу від ERC або інших організацій протягом попередніх 12 місяців на момент подачі заявки. Це обов'язкова умова.

На що може бути використана допомога?

Грантові кошти можна буде використати на такі речі:

закупівлю великої та дрібної рогатої худоби;

придбання обладнання для виробництва м'яса, молока;

закупівлю птиці;

придбання обладнання для вирощування птиці;

придбання обладнання та сировини для бджільництва;

закупівля бджолиних сімей, вуликів;

придбання ветеринарних послуг;

придбання обладнання, інструментів для переробки харчової продукції;

закупівля сировини для виготовлення продукції/надання послуг;

інше за узгодженням з Естонською радою у справах біженців.

Зауважте! Грант також може покривати витрати на доставку товарів, обладнання та великої рогатої худоби, монтаж обладнання та інше.

Яку ще допомогу можуть отримати українці?

У 2026 році в Україні зросла соціальна допомога. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Причиною є те, що з початком нового року зросла мінімальна заробітна плата в Україні – з 8 000 гривень до 8 647 гривень.

Максимальний розмір виплат допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8 647 гривень, а мінімальний – 3 900 гривень. Сам розмір виплати залежить від страхового стажу та заробітної плати на останньому місці роботи.

