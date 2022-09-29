Учасник IT-армії створив проєкт для допомоги ЗСУ: що про це відомо

Спільнота українських IT-спеціалістів, яку створили наприкінці лютого 2022 року, продовжує допомагати військовим. Один із воїнів IT-армії оприлюднив ще один важливий проєкт, пов'язаний з криптовалютою.

Учасник IT-спільноти розробив спеціальну програму для майнінгу криптовалюти Monero (XMR). На момент створення цього матеріалу, вартість монети коливається на рівні майже 149 доларів за монету, згідно з даними Yahoo!Finance.

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Новий проєкт для допомоги ЗСУ

Головна ідея цього проєкту – отримати кошти для допомоги українським військовим в зимовий період. Зокрема, йдеться про придбання необхідних речей для Збройних Сил України:

теплої білизни,

спальників,

інших речей.

У Євросоюзі обговорюють нові обмеження для росіян. Це один із форматів реакції Європи на проведення псевдореферендумів в окупованих регіонах України. Тож у ЄС планують заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах.

За словами розробника, за кілька днів тестів він зумів досягти перших успіхів. Для прикладу, з мінімальними інвестиціями реально вийти на 6,5 доларів на місяць, але в теорії можна досягти 15 – 20 доларів на місяць з людини. Для того, аби почати займатися майнінгом монети, потрібно зробити кілька кроків:

завантажити та розпакувати архів з XMRig,

відредагувати один з операційних файлів,

вказати свої дані у застосунку Telegram,

це потрібно для ідентифікації даних майнера та отримання доступу до його статистики.

Більш детальну інструкцію розробник Іван Костюк опублікував у своєму блозі. Цифрова монета Monero також коштує приблизно 5 500 гривень, згідно з Google Фінанси.