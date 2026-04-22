Можна отримати значно більше ніж 1500: що важливо знати про нову допомогу

Частина українців має право на спеціальну допомогу, що складає 1 500 гривень. Виплата цієї підтримки відбудеться автоматично – у квітні 2026 року.

Хто має право на допомогу 1 500 гривень?

На вказану допомогу має право частина пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, повідомляє ПФУ.

Читайте також Яка пенсія, якщо маєш 34 роки неперервного офіційного стажу

Наприклад, таку допомогу можуть отримати особи, що отримують пенсію:

за віком;

за вислугу років;

по втраті годувальника;

по інвалідності.

Зверніть увагу! Умовою для отримання цих виплат є те, що пенсія такої особи не може бути більш як – 25 595 гривень.

Також підтримку у розмірі 1 500 гривень зможуть отримати, незалежно від розміру пенсії:

ветерани війни;

ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Надається така допомога і отримувачам соціальних виплат, до прикладу:

малозабезпеченим;

людям без пенсії після 65 років;

людям з інвалідністю;

багатодітним і так далі.

Щодо допомоги 1 500 гривень є цікавий нюанс, що вона може бути більшою у розрахунку на домогосподарство. Адже така допомога надається на члена родини. Водночас одна людина не може отримати одноразову допомогу вище 1 500 гривень, повідомляє Рівненська ОДА.

Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав,

– йдеться у повідомленні.

Що ще важливо знати про цю допомогу?