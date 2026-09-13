Кому призначать доплату до пенсії у 60 років?

Як нагадує Пенсійний фонд, окремої фінансової винагороди виключно за досягнення 60 років законодавство не передбачає. Натомість держава пропонує систему підвищень, яка залежить від індивідуальних показників людини на момент виходу на заслужений відпочинок.

Зокрема, громадяни з великим трудовим досвідом можуть розраховувати на доплату за кожен понаднормовий рік страхового стажу.

Довідково: Сума цієї надбавки безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і автоматично перераховується після зміни соціальних стандартів.

Якщо ж людина продовжує офіційно працювати після призначення пенсії, вона має право на регулярний перерахунок виплат. Це відбувається після набуття додаткового страхового стажу, що дозволяє поступово збільшувати щомісячний дохід.

Чи є виплати за статус та заслуги?

Окремі категорії громадян отримують фіксовані відсоткові надбавки. Наприклад, пенсіонери зі статусом почесного донора мають право на щомісячну доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму.

Водночас із 2026 року українцям, які лише отримали статус почесного донора, таку доплату вже не призначають,

– уточнюють фахівці відомства.

Підвищені виплати також передбачені для людей з особливими заслугами перед державою. До цієї категорії належать Герої України, власники державних нагород, а також визначені законом діячі науки, культури та спорту.

Значну підтримку передбачено для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Залежно від конкретної категорії, розмір їхньої надбавки варіюється від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Чи є разові виплати пенсіонерам?

Нагадаємо, що окрім щомісячних бонусів, існують і разові виплати, як-от серпнева грошова допомога до Дня Незалежності сумою від 450 до 3100 гривень. Більшості пільговиків ці кошти надходять автоматично разом із основною пенсією.

Проте далеко не всі надбавки призначаються без участі самого пенсіонера. Якщо людина має підстави для додаткових виплат, але гроші не приходять, їй необхідно самостійно перевірити інформацію в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або звернутися до найближчого сервісного центру.

У багатьох випадках для початку нарахувань достатньо подати відповідну заяву та надати документи, які підтверджують право на пільгу.