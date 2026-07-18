Хто отримає виплату до Дня Незалежності

Для більшості пенсіонерів кошти перерахують автоматично, як надбавку до пенсії, але окремим категоріям громадян доведеться звернутися із заявою, повідомили в ПФУ.

Одноразову допомогу призначили ветеранам війни, людям з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих захисників та іншим. Сам статус пенсіонера не є підставою для отримання цих коштів.

У 2026 році передбачені такі суми:

3 100 гривень – особам з особливими заслугами перед Україною та людям з інвалідністю внаслідок війни I групи; 2 900 гривень – людям з інвалідністю внаслідок війни II групи; 2 700 гривень – людям з інвалідністю внаслідок війни III групи; 1 000 гривень – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх неповнолітніх в'язнів нацистських таборів; 650 гривень – членам сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також окремим категоріям вдів і вдівців; 450 гривень – учасникам війни, колишнім в'язням нацистських таборів, людям, яких примусово вивозили на роботи, та іншим визначеним законом категоріям.

Кому потрібно й не потрібно подавати заяву

Подавати заяву не потрібно:

пенсіонерам, які мають право на виплату;

людям, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді як отримувачі пільг або житлових субсидій;

громадянам, інформація про яких уже міститься в державних реєстрах.

Пенсіонери отримають одноразову допомогу разом із серпневою пенсією. Для ветеранів, які проходять військову службу, виплату здійснюватимуть військові частини або відповідні установи, а не Пенсійний фонд.

Натомість звернутися до Пенсійного фонду необхідно тим, хто має право на виплату, проте не є пенсіонером, не отримує житлову субсидію чи пільги, а також не проходить військову службу.

Основний термін подання заяви – до 1 серпня 2026 року. Якщо цей строк пропущено, документи можна подати до 1 жовтня 2026 року.

Як оформити виплату онлайн

Подати заяву можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати послугу оформлення разової виплати до Дня Незалежності;

заповнити електронну заяву та вказати банківські реквізити;

підписати документ КЕП і надіслати його до Пенсійного фонду.

Статус розгляду заяви можна відстежувати в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

До слова, ще одна категорія українських пенсіонерів має право на доплату понад основний розмір пенсії. Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною. Право на таку надбавку мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку.

Розмір доплати визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.