Доплата до пенсії у серпні: хто отримає майже 600 гривень автоматично

Деякі українські пенсіонери зможуть відчути збільшення виплат вже в серпні. Адже їм буде нараховано доплату за віком. Кому саме нададуть цю надбавку, розповідаємо далі.

Хто має право на доплату за віком у 2026 році?

Доплата надається тим, хто отримує пенсію за віком, вказує ПФУ. За умови, що ці громадяни:

старше 70 років;

мають загальну щомісячну пенсійну виплату (тобто, з урахуванням всіх доплат) на рівні – 10 340,35 гривні.

Призначається така доплата автоматично. У перший місяць вона може бути нарахована не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів місяця, коли особа сягнула визначеного віку. Наприклад:

якщо пенсіонер має День народження 1 числа, то доплату у перший місяць він отримає повністю;

а от у випадку, коли в особи День народження 20 числа, то вона отримає доплату за 10 днів (за період до кінця місяця).

Розмір цієї доплати залежить від віку. З 70 по 74 роки вона складає – 300 гривень. Для іншого віку надбавка така:

особа з 75 по 79 років має право на доплату – 456 гривень;

має право на доплату – 456 гривень; а пенсіонери старше 80 років можуть отримати – 570 гривень.

До слова, українські пенсіонери мають право і на інші спеціальні виплати. Наприклад, на доплату за станом здоров'я. Така надбавка надається пенсіонерам старше 80 років, що потребують стороннього догляду.

Ця доплата визначається як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, станом на тепер, така виплата – 1 038 гривень.