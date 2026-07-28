Кто имеет право на доплату по возрасту в 2026 году?

Доплата предоставляется тем, кто получает пенсию по возрасту, указывает ПФУ. При условии, что эти граждане:

старше 70 лет;

имеют общую ежемесячную пенсионную выплату (то есть с учетом всех доплат) на уровне – 10 340,35 грн.

Назначается такая доплата автоматически. В первый месяц она может быть начислена не в полном объеме, а в соответствии с количеством дней месяца, когда лицо достигло определенного возраста. Например:

если у пенсионера есть День рождения 1 числа, то доплату в первый месяц он получит полностью;

а вот в случае, когда у лица День рождения 20 числа, то он получит доплату за 10 дней (за период до конца месяца).

Размер этой доплаты зависит от возраста. С 70 по 74 года она составляет – 300 гривен. Для другого возраста надбавка такова:

лицо с 75 по 79 лет имеет право на доплату – 456 гривен;

имеет право на доплату – 456 гривен; а пенсионеры старше 80 лет могут получить – 570 гривен.

Кстати, украинские пенсионеры имеют право и на другие специальные выплаты. К примеру, на доплату по состоянию здоровья. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе.

Эта доплата определяется как 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на сейчас, такая выплата – 1 038 гривен.