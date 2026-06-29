Чи будуть індексувати пенсії у липні

У березні 2026 року відбулася індексація пенсій. Підвищення пенсійних виплат відчула більшість громадян. Чи зростатимуть пенсії внаслідок індексації у липні, читайте далі.

У кого зростатимуть пенсії у липні?

У липні нова індексація пенсійних виплат не відбудеться. Водночас підвищення пенсій таки чекатиме на деяких пенсіонерів, повідомляє 24 Канал.

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Річ у тім, що в липні деяким пенсіонерам нарахують доплату за віком. Як вказує ПФУ, її зможуть отримати громадяни старше 70 років, які:

мають пенсію за віком;

мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі пенсія з урахуванням всіх надбавок).

Зауважимо, нарахування доплати за віком у перший місяць може відбутися не в повному розмірі.

Якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– вказує Пенсійний фонд.

Розмір цієї доплати залежить від віку особи. Громадяни від 70 по 74 роки мають право на надбавку – 300 гривень. Для іншого віку вона така:

з 75 по 79 років доплата за віком – 456 гривень;

доплата за віком – 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Нагадаємо, українці мають право і на інші доплати. Наприклад, за станом здоров'я. Йдеться саме про одиноких громадян старше 80 років, що потребують постійного догляду. Наразі така доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто, у 2026 році це значення – 1 038 гривень.