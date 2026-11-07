Пенсіонерам виплатять понад 500 грн у листопаді: хто отримає гроші

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Хто та яку надбавку отримає до пенсії у листопаді

У листопаді 2026 року частина українських пенсіонерів отримає щомісячну вікову компенсацію, яка може збільшити виплати на суму до 570 гривень. На таку державну підтримку претендують літні громадяни, чия загальна пенсійна виплата наразі не перевищує 10 340,35 гривні, про що повідомив Пенсійний фонд України.

Сума щомісячної надбавки диференційована та безпосередньо залежить від вікової категорії одержувача:

громадянам віком від 70 до 74 років нараховують 300 гривень;

пенсіонери віком від 75 до 79 років мають право на 456 гривень;

для осіб віком від 80 років і старше передбачена максимальна виплата у розмірі 570 гривень.

Зверніть увагу на важливу умову: людина обов'язково повинна отримувати саме пенсію за віком. Якщо вам призначено виплати за іншими підставами, вікова доплата не передбачена.

Чому доплата може бути неповна

У перший місяць після досягнення зазначеного віку компенсація виплачується пропорційно, починаючи з точної дати народження. Повну фіксовану суму нарахують одразу лише тим пенсіонерам, чий день народження припадає на 1-ше число місяця.

Важливо! Жодних заяв для отримання цієї доплати подавати не потрібно, як і здійснювати додаткові візити до відділень ПФУ. Надбавку нараховують автоматично на основі відомостей Державного реєстру застрахованих осіб під час формування виплатних списків на листопад.

До слова, виплати пенсіонерів можуть зростати через різні доплати. Наприклад, додаткові кошти нарахують жінкам, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Це спеціальна доплата, яка залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Наразі така надбавка складає 35% від вказаного мінімум. Тобто, у 2026 році це – 908 гривні. За кожну наступну дитину держава додає ще 1%.