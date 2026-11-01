Пенсія може зрости майже на 1000 гривень: які жінки мають звернутися до ПФУ

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Кому призначать спеціальну надбавку восени

Вже цього місяця Пенсійний фонд України почне виплачувати додаткові кошти жінкам, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Йдеться про спеціальну доплату, яка розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році базовий прожитковий мінімум для пенсіонерів становить 2 595 гривень, і саме від нього залежить фінальна сума у вашому гаманці. Якщо жінка виховала п'ятьох дітей, їй гарантовано нарахують 35% від цього показника, що дорівнює 908 гривням щомісяця. За кожну наступну дитину держава додає ще 1%.

Відповідно, за шістьох дітей доплата складе 934 гривні, за сімох – 960 гривень, а матері-героїні з десятьма і більше дітьми отримають максимальні 1 038 гривень.

Важливо! Ці гроші додаються до основного виду виплат: пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку з втратою годувальника. Варто пам'ятати, що такі ж правила діють і для офіційно усиновлених дітей.

Що потрібно зробити для отримання грошей

Українська система соціальних виплат побудована так, що більшість надбавок мають заявний характер, тому кошти не з'являться на вашому рахунку автоматично. Для призначення виплати необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

З собою обов'язково треба мати відповідну заяву та документи, що підтверджують статус багатодітної матері.

Які ще фінансові бонуси доступні українським пенсіонерам

Українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу. Як вже повідомлялося, найпоширенішою є вікова доплата: після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.

Також суттєво збільшити дохід можна за рахунок понаднормового стажу, де за кожен додатковий рік роботи понад норму пенсія зростає на 1% від прожиткового мінімуму.