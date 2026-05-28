Ставленики Трампа хочуть надрукувати купюру з його портретом

Від співробітників адміністрації Трампа стало відомо, що відомство, яке відповідальне за друк національних грошей, змусили розробити купюру номіналом 250 доларів. Там буде зображено Трампа.

Що відомо про нову банкноту з Трампом?

Якщо ця купюра буде видана, то така подія буде справжнім прецедентом. Адже протягом останніх 150 років – з 1866 року, живої людини на валюті США зображено не було, повідомляє The Washington Post.

Читайте також Наприкінці весни долар нарешті подешевшав – курс валюти на 29 травня

Тиск на Бюро гравіювання та друку розпочався ще торік. Тоді Скарбник США Брендон Біч та його старший радник Майк Браун почали просувати ідею виготовлення вказаної банкноти.

Бюро було занепокоєно цією ідеєю. Адже наразі федеральний закон забороняє з'являтися на банкнотах живим людям.

Співробітники бюро наразі говорять анонімно. Вони остерігаються можливої помсти.

Зокрема, Директорка бюро, що була проти цієї ідеї, сказала, що її перевели на іншу посаду ще минулого місяця. У своєму прощальному листі вона зазначила: "На цьому вся справа зупинилася!".

Важливо! Обов'язки директора бюро почав виконувати Браун.

У рамках цих зусиль Біч у серпні та вересні надав співробітникам бюро макети банкноти, зокрема той, на якому зображено обличчя президента Дональда Трампа в центрі 250-доларової купюри між підписами президента та міністра фінансів Скотта Бессента,

– вказує видання.



Макет банкноти з Трампом / Зображення опубліковане The Washington Post

Працівники бюро неодноразово звертались до ставлеників Трампа. Вони наполягали, що процес зміни законодавства та підготовки до виготовлення такої купюри займе доволі багато часу. Окрім цього, є існують юридичні, а також процедурні перешкоди для виготовлення банкноти. Біч та Браун поставились зневажливо до цих застережень.

Грошам часто потрібно від шести до восьми років, щоб створити нову банкноту, особливо такої високої вартості

– вказав один зі співробітників.

Зверніть увагу! Така тривалість у тому числі пов'язана з тим, що мають бути пророблені все елементи захисту. Лише так можна захистити купюру від підробок.

Що важливо знати про банкноти з Трампом?