Що відомо про заставу, яку має виплатити Дональд Трамп

Загалом після програшу у справі про шахрайство Трамп має заплатити 454 мільйони доларів, згідно з рішенням суду. Якщо він цього не зробить, то штат Нью-Йорк може конфіскувати майно Trump Organization.

Зверніть увагу Інформація – це нове "золото": як на цьому заробляти

Раніше стало відомо, що 30 компаній-поручителів відмовилися задовольнити запит Трампа про заставу. Наголошують, що це рішення розвінчує міф про Трампа як успішного бізнесмена.

Що відомо про справу про шахрайство, фігурантом якої є Трамп В ухвалі суду вказали, що Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, аби отримувати більш вигідні кредити від банків.



Прокуратура штату Нью-Йорк висунула експрезиденту США сім звинувачень. Зокрема, йдеться про шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів тощо.

Новий поворот у справі Трампа

Водночас BBC інформує, що Дональду Трампу вдалося виграти в Апеляційному суді клопотання про зниження суми застави, адже він планує оскаржити рішення у судовому порядку рішення у справі про шахрайство в Нью-Йорку. Суму застави зменшили з 454 мільйонів доларів до 175 мільйонів доларів.

Трамп має внести вище вказану суму протягом 10 днів, а також зуміти оскаржити рішення першої інстанції. Також варто додати, що юридична команда колишнього президента раніше повідомляла, що він не зміг забезпечити заставу від приватної компанії на повну суму.