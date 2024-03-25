Что известно о залоге, который должен выплатить Дональд Трамп

Всего после проигрыша по делу о мошенничестве Трамп должен заплатить 454 миллиона долларов, согласно решению суда. Если он этого не сделает, то штат Нью-Йорк может конфисковать имущество Trump Organization.

Обратите внимание Информация – это новое "золото": как на этом зарабатывать

Ранее стало известно, что 30 компаний-поручителей отказались удовлетворить запрос Трампа о залоге. Отмечают, что это решение развенчивает миф о Трампе как успешном бизнесмене.

Что известно о деле о мошенничестве, фигурантом которого является Трамп В постановлении суда указали, что Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, чтобы получать более выгодные кредиты от банков.



Прокуратура штата Нью-Йорк выдвинула экс-президенту США семь обвинений. В частности, речь идет о мошенничестве, подделке документов, составлении ложных финансовых отчетов и тому подобное.

Новый поворот в деле Трампа

В то же время BBC информирует, что Дональду Трампу удалось выиграть в Апелляционном суде ходатайство о снижении суммы залога, ведь он планирует обжаловать решение в судебном порядке решение по делу о мошенничестве в Нью-Йорке. Сумму залога уменьшили с 454 миллионов долларов до 175 миллионов долларов.

Трамп должен внести выше указанную сумму в течение 10 дней, а также суметь обжаловать решение первой инстанции. Также стоит добавить, что юридическая команда бывшего президента ранее сообщала, что он не смог обеспечить залог от частной компании на полную сумму.