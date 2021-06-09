Я не фанат біткойна, – Дональд Трамп стурбований конкуренцією біткойна та долара

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував біткойн під час свого останнього інтерв'ю. Крім того, ексглава Білого дому стурбований конкуренцією біткойна та долара.

Трамп назвав біткойн шахрайством. Крім того, він додав, що криптовалюта загрожує статусу долара США на світовій арені.

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Трамп розкритикував біткойн

Дональд Трамп наголосив, що головною валютою у світі має бути долар США. Експрезидент закликав до більш суворого регулювання біткойна.

Біткойн – це просто шахрайство. Мені це не подобається, тому що ця валюта, по суті, конкурує з доларом. Я не думаю, що у нас повинні бути всі біткойни світу. Я думаю, вони повинні регулювати його дуже, дуже суворо, але валютою повинен бути долар,

– заявив Трамп.

Нелюбов Дональда Трампа до криптовалют це не новина. Ще у 2019 році він дав негативну оцінку цифровим валютам у твіттер. Тоді вартість біткойна коливалася на рівні 36 тисяч доларів. За даними CoinDesk, станом на 9 червня вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі становить 34 тисячі доларів.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Я не прихильник біткойна та інших криптовалют, які не є грошима, і вартість яких дуже мінлива і базується на повітрі,

– написав тоді колишній лідер США.