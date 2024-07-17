Тривожна заява Трампа про Тайвань: які проблеми виникли у найбільшого виробника мікросхем

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву щодо Тайваню, який остерігається нападу Китаю. Це спровокувало обвал однієї із найважливіших компаній світу.

Дональд Трамп вважає, що Тайвань має платити США за свою оборону. Політик також заявив, що "вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва мікросхем".

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Дональд Трамп спровокував знецінення акцій TSMC

У результаті акції компанії TSMC почала падати в ціні. Цінні папери найбільшого у світі виробника мікросхем та ключового партнера таких гігантів як Apple та Nvidia, подешевшали на 2,4%.

Віцепрезидент Mega International Investment Service заявив, що коментарі Дональда Трампа були досить різкими і компанія розглядає їх як політичну риторику. За його словами, TSMC – це чудова компанія, яка перемогла на ринку багатьох компаній-конкурентів у США.

TSMC активно розширює свій бізнес закордоном. Зокрема, компанія отримала у 2024 році значну підтримку у США . Зокрема, йдеться про серйозні інвестиції.

На момент створення цього матеріалу, акції TSMC торгуються на рівні майже 180 доларів за штуку та продовжує демонструвати від'ємну динаміку, згідно з даними MarketWatch. При цьому з початку року акції виробника напівпровідників зросли в ціні приблизно на 79%.