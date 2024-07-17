Тревожное заявление Трампа о Тайване: какие проблемы возникли у крупнейшего производителя микросхем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление относительно Тайваня, который опасается нападения Китая. Это спровоцировало обвал одной из важнейших компаний мира.

Дональд Трамп считает, что Тайвань должен платить США за свою оборону. Политик также заявил, что "они забрали около 100% нашего бизнеса по производству микросхем".

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Дональд Трамп спровоцировал обесценивание акций TSMC

В результате акции компании TSMC начала падать в цене. Ценные бумаги крупнейшего в мире производителя микросхем и ключевого партнера таких гигантов как Apple и Nvidia, подешевели на 2,4%.

Вице-президент Mega International Investment Service заявил, что комментарии Дональда Трампа были достаточно резкими и компания рассматривает их как политическую риторику. По его словам, TSMC – это замечательная компания, которая победила на рынке многих компаний-конкурентов в США.

TSMC активно расширяет свой бизнес за рубежом. В частности, компания получила в 2024 году значительную поддержку в США . В частности, речь идет о серьезных инвестициях.

На момент создания этого материала, акции TSMC торгуются на уровне почти 180 долларов за штуку и продолжает демонстрировать отрицательную динамику, согласно данным MarketWatch. При этом с начала года акции производителя полупроводников выросли в цене примерно на 79%.