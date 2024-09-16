Дональд Трамп, який пережив замах, розкритикував потужну біржу у США

Американський політик та бізнесмен Дональд Трамп накинувся з критикою на біржу Nasdaq, де торгуються акції його соціальної мережі Truth Social. Річ у тому, що нещодавно на фондовому ринку провели планову зупинку торгів для цінних паперів, пише CNN.

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Насправді рішення про призупинення торгів акціями компанії звична ситуація на фондовому ринку. Річ у тому, що цінні папери соціальної мережі почали різко зростати в ціні у п'ятницю, 13 вересня, через заяву Дональда Трампа. Політик заявив, що не планує продавати ці активи. Різкий ціновий стрибок призвів до того, що торги акціями двічі ставили на паузу по п'ять хвилин.

Актуально! У неділю, 15 вересня, Дональд Трамп можливо пережив ще одну спробу замаху. Американські правоохоронці проводять розслідування та уже затримали підозрюваного, який влаштував стрілянину, коли Трамп грав у гольф.

Проте Дональда Трампа ця ситуація розлютила. Спершу він заявив, що Nasdaq виконує вказівки Комісії з цінних паперів та бірж США, а потім пригрозив, що змінить біржу. На момент створення цього матеріалу, акції компанії Трампа торгуються на ринку з ціною на рівні 18 доларів за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance.

Нагадаємо, що соціальна мережа Truth Social зафіксувала стрімкий обвал на ринку після програшу Дональда Трампа у дебетах з Камалою Гарріс. Захід відбувався 10 вересня. У результаті втрати Трампа оцінили у приблизно 200 мільйонів доларів.