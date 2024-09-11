Нові проблеми Дональда Трампа

Соціальна мережа Truth Social зафіксувала різкий обвал на фондовій біржі після дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Понад 50% компанії належить колишньому президенту США, який за останніми опитуваннями програв дебати своїй головній конкурентці за пост президента США. Додають, що після дебатів зросли шанси на перемогу Камали Гарріс у цьогорічних виборах, які пройдуть у листопаді.

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Акції Truth Social під час торгів у середу подешевшали на 14%. Крім того, протягом торгового дня компанія встигла зафіксувати рекордно низький показник з моменту злиття з компанією Digital World Acquisition. Ринкова капіталізація компанії становить 3,7 мільярда доларів. З початку 2024 року цінні папери соціальної мережі впали на 6,09%, згідно з даними MarketWatch.

Важливо! З середини липня цінні папери Truth Social подешевшали майже на 60%. Це реакція ринку на зростання шансів демократів перемогти на виборах у 2024 році після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена у президентських перегонах.

Акції компанії Трампа популярні серед роздрібних трейдерів. Його частка на момент закриття торгів у вівторок, 10 вересня, коштувала приблизно 2 мільярди доларів. Під час сьогоднішніх торгів Трамп втратив ще 200 мільйонів доларів через знецінення акцій Truth Social, інформує New York Times.