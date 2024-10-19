Більшість людей про такі гроші тільки мріють: трійка найбагатших тварин у світі

Серед домашніх улюбленців також є свої мільйонери. Зокрема, статки трьох найбагатших тварин у світі оцінюють у мільйони доларів.

Найбагатші тварини у світі

На сьогодні найбагатшим домашнім улюбленцем у світі вважають німецьку вівчарку на прізвисько Ґюнтер VI, яким опікується корпорація Gunther Corporation. Про це інформує сайт Cats.com.

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Ця компанія також управляє майном і статками собаки, а також займається інвестиціями у нерухомість. Наразі капітал пса оцінюють у 500 мільйонів доларів.

Другу сходинку у рейтингу посідає кішка Нала. Відому, що кішку забрали із притулку для тварин ще зовсім маленькою. Популярною та відомою Нала стала через свій вигляд "сердитої кішки", коли власники опублікували її світлини у мережі. Її капітал становить 100 мільйонів доларів.

Трійку лідерів закриває кішка Олівія Бенсон, яка є домашньою улюбленицею всесвітньо відомої співачки Тейлор Свіфт. Капітал шотландської висловухої кішки оцінили у 97 мільйонів доларів. Тоді як її власниця уже стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою у світі.