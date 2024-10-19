Большинство людей о таких деньгах только мечтают: тройка самых богатых животных в мире

Среди домашних любимцев также есть свои миллионеры. В частности, состояние трех самых богатых животных в мире оценивают в миллионы долларов.

Самые богатые животные в мире

На сегодня самым богатым домашним любимцем в мире считают немецкую овчарку по кличке Гюнтер VI, которым занимается корпорация Gunther Corporation. Об этом информирует сайт Cats.com.

Интересно В Украине могут продать два известных банка

Эта компания также управляет имуществом и состоянием собаки, а также занимается инвестициями в недвижимость. Сейчас капитал пса оценивают в 500 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занимает кошка Нала. Известную, что кошку забрали из приюта для животных еще совсем маленькой. Популярной и известной Нала стала из-за своего вида "сердитой кошки", когда владельцы опубликовали ее фотографии в сети. Ее капитал составляет 100 миллионов долларов.

Тройку лидеров закрывает кошка Оливия Бенсон, которая является домашней любимицей всемирно известной певицы Тейлор Свифт. Капитал шотландской вислоухой кошки оценили в 97 миллионов долларов. Тогда как ее владелица уже стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире.