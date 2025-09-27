Раніше ряд доларових банкнот був значно ширшим. З часом деякі купюри просто вивели з обігу. Зокрема, ще у минулому столітті існувала банкнота – 100 000 доларів.

Для чого використовувалась банкнота 100 000 доларів?

У 1934 році в США була випущена банкнота 100 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Museum of American History.

Ця банкнота не перебувала в готівковому обігу. Її використовували лише для внутрішніх розрахунків між відділеннями ФРС (федеральної резервної системи)

Володіння цією банкнотою приватною особою є незаконним,

– наголошує музей.



Як виглядає банкнота 100 000 доларів / Фото National Museum of American History

Цікаво! На цій купюрі був зображений президент Вудро Вільсон.

Які долари були раніше?

Раніше випускалися банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Проте в 1945 році було припинено друк деяких з них. Йдеться про купюри 500, 1 000, 5 000 і 10 000. Деякий час вони ще були в обігу. Однак уже у 1969 році найбільшою банкнота стала стодоларова.

Виведення з обігу цих купюр відбулося невипадково. Їх вирішили "прибрати" через те, що в них відпала необхідність.

Що треба знати про долари зараз?

Протягом вересня курс долара майже не змінювався. Він, очікувано, перебував в діапазоні 41,60 – 42 гривні. Різких коливань не відбувалося.

З 29 вересня по 5 жовтня курс перебуватиме на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку – 41,20 – 41,50 гривні за долар.

Зверніть увагу! Станом на 26 вересня, НБУ встановив такий офіційний курс 41,49 гривні за долар.