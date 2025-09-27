Ранее ряд долларовых банкнот был значительно шире. Со временем некоторые купюры просто вывели из обращения. В частности, еще в прошлом веке существовала банкнота – 100 000 долларов.

Для чего использовалась банкнота 100 000 долларов?

В 1934 году в США была выпущена банкнота 100 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Museum of American History.

Читайте также Цена падает не везде: что происходит со стоимостью золота в конце сентября

Эта банкнота не находилась в наличном обращении. Ее использовали только для внутренних расчетов между отделениями ФРС (федеральной резервной системы)

Владение этой банкнотой частным лицом является незаконным,

– отмечает музей.



Как выглядит банкнота 100 000 долларов / Фото National Museum of American History

Интересно! На этой купюре был изображен президент Вудро Вильсон.

Какие доллары были раньше?

Ранее выпускались банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако в 1945 году была прекращена печать некоторых из них. Речь идет о купюрах 500, 1 000, 5 000 и 10 000. Некоторое время они еще были в обращении. Но уже в 1969 году самой большой банкнота стала стодолларовая.

Вывод из обращения этих купюр произошел неслучайно. Их решили "убрать" из-за того, что в них отпала необходимость.

Что надо знать о долларах сейчас?

В течение сентября курс доллара почти не менялся. Он, ожидаемо, находился в диапазоне 41,60 – 60 42 гривны. Резких колебаний не происходило.

С 29 сентября по 5 октября курс будет находиться на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар на межбанке. А вот на наличном рынке – 41,20 – 41,50 гривны за доллар.

Обратите внимание! По состоянию на 26 сентября, НБУ установил такой официальный курс 41,49 гривны за доллар.