Долари старого зразка: чи вийшли вони з обігу

Досить часто можна почути, що так звані "старі" долари не є дійсними або вийшли з обігу. Мовляв, їх не вийде обміняти в банках та обмінниках.

Чи реально обміняти долари старого зразка

Зазвичають, коли говорять про долари старого зразка, то мають на увазі банкноти 1996 року випуску. Це пов'язано, що наступні серії доларів уже випускали з новими захисними елементами та оновленим дизайном купюр. Про це пише 24 Канал.

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Через це деякі касири можуть заявляти, що не можуть відрізнити фальшиві долари від справжніх. Проте Національний банк України наголосив, що і банки, й пункти обміну повинні приймати усі долари, які є дійсними. Такими вважають всі банкноти, які випустили з 1914 року.

Ба більше, в НБУ наголосили, що немає жодних законів чи постанов, згідно з якими долари певних років можна було класифікувати як недійсні.

Загалом виділяють лише дві причини, коли банки та небанківські установи мають прово відмовитися обмінювати долари США: