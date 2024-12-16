Чи потрібно міняти долари старого зразка на нові

Обмін доларів – це поширена практика в Україні. Періодично виникають питання, чи дійсні деякі долари. Для прикладу, йдеться про долари старого зразка.

Дійсні долари: що варто знати

Уряд США провадить політика, згідно з якою всі зразки американської валюти залишаються законним платіжним засобом, незалежно від того, коли вони були випущені. Про це пише 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

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Йдеться про усі номінали банкнот долара США, які Федеральна резервна система випустила з 1914 року. Крім того, варто зауважити, що американський центральний банк не запроваджував обмежень на розрахунки банкнотами долара.

Це стосується й доларів старого зразка. Згідно з даними Федерального резерву, банкноти старого зразка не потрібно обмінювати на нові.

Нагадаємо, що в Нацбанку, для прикладу, неодноразово наголошували, що обмежень ні щодо номіналу, ні щодо року випуску банкнот іноземної валюти немає. Тож всі купюри є законними платіжними засобами.

У США періодично змінюють дизайн банкнот долара, як і захисні елементи. Це потрібно для того, аби валюту було простіше використовувати, але складнішими підробити.