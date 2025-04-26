Чи дійсні 100 доларів 1996 року

Обмін валют – це процес з чіткими правилами та вимогами. В Україні найчастіше виникають питання щодо обміну доларів. Особливо, якщо йдеться про так звані "старі" долари.

Чи приймають долари 1996 року

В Україні, як правило, старими називають долари США, які випустили у 1996 році. Цей термін не є офіційний, а також ніяким чином не впливає на вартість валюти, пише 24 Канал.

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Долари 1996 року називають "старими" через те, що наступні покоління банкнот випускали з оновленими елементами захисту та дизайну. У зв'язку з цим банки та обмінники в Україні можуть заявляти про складнощі з тим, аби відрізнити справжні долари від фальшивих.

До теми! За понад 100 років центробанк США змінював дизайни більшості банкнот американського долара. Регулятор також оновлював захисні елементи на купюрах, аби мінімізувати можливість їхньої підробки.

При цьому дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Банки та пункти обміну мають приймати усі банкноти доларів, справжність яких підтвердили. Купюри доларів також мають бути у належному стані для обміну, а саме без ознак значного зношення або/ та пошкодження. Це стосується й доларів 1996 року. Зокрема, йдеться про 100 доларів 1996 року випуску.

Варто наголосити, що ні рік випуску, ні номінал банкнот доларів не впливають на їхню вартість. Усі банкноти доларів мають обмінювати за поточним курсом.