Чи можна обмінювати долари з потертостями зараз
- НБУ дозволяє обмінювати долари з незначними пошкодженнями за стандартним курсом, якщо їх справжність підтверджена.
- Значно зношені банкноти обмінюються через процес інкасо.
НБУ визначив правила обміну валюти в Україні. Наразі чинними є долари, випущені після 1914 року. Оскільки жодних обмежень, щодо цього, не було встановлено раніше.
Чи реально обміняти долари, де є невеликі пошкодження?
У 2023 році НБУ скасував поняття незначно зношена банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Читайте також Не лише стратегічні, але й рідкісні ресурси: чим українські надра цікаві світу
Завдяки цим змінам регулятор прагнув виключити "людський фактор" при визначенні стану банкнот. Тобто, зробити цю процедуру простішою.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошується у повідомленні НБУ.
Якщо купюра матиме невеликі потертості, плямки чи порізи, їх мають обміняти за стандартним курсом. Складніша ситуація з банкнотами, що мають ознаки значного зношення:
- ці купюри передають на інкасо;
- тобто вашу банку надсилають іноземному банку кореспонденту для обміну, повідомляє ресурс "Гаразд"
Важливо! Обмін в такому випадку здійснюється за тарифами фінустанови.
За процедурою інкасо банки приймають значно зношені/пошкоджені банкноти іноземної валюти, передають їх до банків країни походження або до іноземних банків (банків-кореспондентів), з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот та обмінюють купюри на придатні до обігу,
– наголошує видання.
Водночас небанківські установи діють за дещо схемою. Прийняті банкноти вони спочатку передають до українських банків з якими укладено спеціальні договори.
Зверніть увагу! Процедура інкасо може бути тривалою в часі.
Що ще потрібно знати про валюту зараз?
"Синіми" називають долари нового зразка. Така неофіційна назва виникла через оновлений дизайн доларових купюр. Долари, що були випущені раніше, часто позначають як "білі".
Фінустанови України зобов'язані приймати валюту, яка відповідає встановленим вимогам. Якщо ж відбувається порушення, потрібно звернутися зі скаргою до регулятора. НБУ проведе розслідування і призначить покарання. У деяких випадках, фінустанова буде зобов'язана сплатити штраф.