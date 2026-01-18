Укр Рус
18 січня, 19:00
3

Чи можна обмінювати долари з потертостями зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • НБУ дозволяє обмінювати долари з незначними пошкодженнями за стандартним курсом, якщо їх справжність підтверджена.
  • Значно зношені банкноти обмінюються через процес інкасо.

НБУ визначив правила обміну валюти в Україні. Наразі чинними є долари, випущені після 1914 року. Оскільки жодних обмежень, щодо цього, не було встановлено раніше.

Чи реально обміняти долари, де є невеликі пошкодження?

У 2023 році НБУ скасував поняття незначно зношена банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Завдяки цим змінам регулятор прагнув виключити "людський фактор" при визначенні стану банкнот. Тобто, зробити цю процедуру простішою.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, 
– наголошується у повідомленні НБУ.

Якщо купюра матиме невеликі потертості, плямки чи порізи, їх мають обміняти за стандартним курсом. Складніша ситуація з банкнотами, що мають ознаки значного зношення:

  • ці купюри передають на інкасо;
  • тобто вашу банку надсилають іноземному банку кореспонденту для обміну, повідомляє ресурс "Гаразд"

Важливо! Обмін в такому випадку здійснюється за тарифами фінустанови.

За процедурою інкасо банки приймають значно зношені/пошкоджені банкноти іноземної валюти, передають їх до банків країни походження або до іноземних банків (банків-кореспондентів), з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот та обмінюють купюри на придатні до обігу, 
– наголошує видання.

Водночас небанківські установи діють за дещо схемою. Прийняті банкноти вони спочатку передають до українських банків з якими укладено спеціальні договори.

Зверніть увагу! Процедура інкасо може бути тривалою в часі.

Що ще потрібно знати про валюту зараз?

  • "Синіми" називають долари нового зразка. Така неофіційна назва виникла через оновлений дизайн доларових купюр. Долари, що були випущені раніше, часто позначають як "білі".

  • Фінустанови України зобов'язані приймати валюту, яка відповідає встановленим вимогам. Якщо ж відбувається порушення, потрібно звернутися зі скаргою до регулятора. НБУ проведе розслідування і призначить покарання. У деяких випадках, фінустанова буде зобов'язана сплатити штраф.