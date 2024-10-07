100 доларів нового зразка: як перевірити цю банкноту на справжність

У 2013 році центробанк США випустив банкноту номіналом 100 доларів з оновленим дизайном та елементами захисту. Це означає, що варто звернути увагу деталі, які допоможуть перевірити долари на справжність.

Як перевірити нові 100 доларів на справжність

Перш за все варто зазначити, що 100 доларів нового зразка виділяються завдяки кольору. Оновлені банкноти випускають з синім кольором. До того, портрет і віньєтку Бенджаміна Франкліна збільшили, а також прибрали рамки овальної форми, пише The U.S. Currency Education Program.

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Також варто звернути увагу на папір, з якого зроблені банкноти. На дотик купюра має бути шорсткою та бархатистою. Також на усіх банкнотах долара США обов'язково має бути водяний знак. На купюрі номіналом в 100 доларів водяний знак – це портрет Бенджаміна Франкліна.

Ще одна відмінника риса – чорнило, яке змінює колір. На 100-доларовій купюрі останнього зразка колір має обов'язково змінювати дзвіночок у чорнильниці. На купюрі з таким номіналом є захисна смужка, яка має синій колір та є тривимірною. Крім того, на кожній купюрі обов’язково мають бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що її випустив.

На 100 доларах нового зразка, які ввели в обігу у 2013 році, можна помітити елементи мікродруку. Там мають бути такі слова: "USA", номінал дрібним шрифтом, фраза "United States of America".