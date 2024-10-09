Як відрізнити "новий" долар від "старого": головні ознаки

Центробанк США періодично оновлює дизайн та елементи захисту доларів. Через це можуть виникати питання щодо того, які долари дійсні. Крім того, в Україні банкноти поділяють на "старі" та "нові".

Різниця між "старими" та "новими" доларами

В Україні американські долари мають декілька неофіційних назв. Зокрема, банкноти поділяють на так звані "старі" та "нові" долари, пише 24 Канал.

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Як правила, "старими" називають долари, які випустили у 1996 році. Це пояснюють тим, що далі долари друкували з новим дизайном та елементами захисту. Натомість до так званих "нових" доларів відносять купюри, які центральний банк США оновив за останні 20 років. Йдеться про банкноти з номіналами від 5 до 100 доларів, за даними The US Currency Education Program.

До теми! За останні понад 100 років центробанк США не змінював дизайн лише двох банкнот. Це купюри номіналом 1 та 2 долари. На сьогодні найсучасніший дизайн має банкнота номіналом 100 доларів, яку ввели в обіг у 2013 році. Відмінна ознака цієї купюри – це синій колір.

Додамо, що НБУ завжди наголошує, що дійсними є усі долари, які були випущені з 1914 року. Це означає, що усі банки та небанківські установи в Україні мають приймати долари для обміну незалежно від їхнього номіналу або року випуску. Рік випуску банкноти не впливає на її вартість, адже обмін мають проводити на основі поточного курсу валют. Головна вимога – це те, що купюри повинні бути у належному стані для обміну та справжніми.