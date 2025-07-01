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2 липня, 08:10
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Обмін валют: що робити, якщо касир не хоче приймати пошкоджені гроші

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Банки та обмінники можуть відмовити у прийомі сильно пошкоджених банкнот, якщо пошкодження відповідають критеріям НБУ.
  • Можна скористатися послугою інкасо, щоб обміняти пошкоджені банкноти в іноземному банку-кореспонденті.

Банки та обмінники можуть відмовити у продажу пошкоджених банкнот доларів чи іншої валюти, але лише за визначених умов. Однак викидати такі гроші не варто – їх можна обміняти, хоча й із втратами

Яку валюту у вас не приймуть

Касир обміннику дійсно має право відмовитись приймати сильно пошкоджену валюту. Втім, ознаки значного пошкодження чітко прописані Національним банком України, пише 24 Канал з посиланням на відповідну постанові НБУ.

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Відмова в обміні валюти буде вважатись обґрунтованою, якщо банкнота має такі пошкодження:

  • розірвані або склеєні фрагменти;
  • пошкоджені елементи дизайну чи захисні ознаки;
  • зміна кольору паперу або зображень;
  • локальні забруднення (включаючи видимі під УФ-світлом), які займають понад 50% площі;
  • сильні загальні забруднення, зокрема такі, що викликають люмінесценцію паперу;
  • сліди опіків, трухлявість або пошкодження від вологи, хімічних речовин;
  • очевидні друкарські дефекти.

Що робити, якщо касир не хоче приймати пошкоджені гроші

Якщо банк або обмінник відмовляє у прийомі сильно пошкоджених іноземних банкнот, один із варіантів – скористатися послугою інкасо. Це означає, що за певну плату пошкоджену банкноту відправлять в іноземний банк-кореспондент для заміни.

Станом на 2025 рік комісії на інкасо в українських банках становлять:

  • ПриватБанк – 10%;
  • ПУМБ – 12%;
  • Райффайзен Банк – 7%;
  • MTB-Bank – 20%;
  • Кредобанк – 15%.

Важливо! Банки можуть змінювати коміссії. Крім того, можуть виникнути додаткові витрати – наприклад, за перевірку автентичності валюти.