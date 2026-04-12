Старі 100 доларів: чи обмінюють банкноти 1996 року випуску в Україні

Українці інколи скаржаться, що обміняти долари старого зразка складно. Однак закон чітко встановлює, які іноземні купюри не підлягають обміну, а які банки й обмінники зобов'язані приймати.

Які долари не хочуть приймати?

Часто виникають проблеми з банкнотами 1996 року випуску номіналом 100 доларів. Деякі обмінники не хочуть їх брати, навіть якщо вони ззовні у повному порядку, пише Приватбанк.

Такі долари, випущені до 2013 року, ще називають "білими". Вони мають дещо інший колір паперу та зображень на ньому.

Дизайн старіших доларів відрізняється від нових "синіх", які мають посередині 3D-стрічку та відповідний відтінок. За це купюри й отримали таку назву.

Фото: Старі та нові 100 доларів різних років / Приватбанк

Та річ не лише в кольорі. Наприклад, купюри 1996 року не мають усіх тих захисних деталей, що сучасні банкноти. Через це касирам складніше перевірити їхню справжність, і це може стати причиною відмови.

Проблема "білих" та "синіх" 100 доларів існує ще й через поведінку самих українців. Тобто клієнти банків хочуть здавати будь-які купюри, а отримувати тільки "сині". Тому накопичується велика кількість старих доларів.

Банк водночас не має права відмовити в прийнятті банкноти умовного 1996 року, якщо вона в гарному стані. Хоча включити її в обіг буде дуже важко,

– зазначають у Приватбанку.

Зауважте! Водночас ні банки, ні обмінники не мають права відмовляти в обміні доларів 1996 року випуску. Адже усі долари США, які були випущені після 1914 року, досі вважаються законним платіжним засобом.

Що робити, якщо відмовляють в обміні?

Національний банк постановив, що фінансові установи мають обмінювати усі без винятку банкноти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам іноземних центральних банків.

Якщо їхня справжність підтверджена з використанням відповідного обладнання, касир не має права відмовити в обміні.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошують в Нацбанку.

Є лише кілька випадків, коли обмінники можуть законно не прийняти "старі" долари:

банкноти надруковані до 1914 року;

гроші значно зношені чи пошкоджені;

готівка має ознаки підробки;

або ж іноземна держава вже вилучила ці купюри з обігу.

У всіх інших випадках регулятор розглядає такі дії обмінних пунктів не лише як недотримання вимог НБУ, але і як потенційну ознаку шахрайської діяльності.

За таке порушення фінустанова може отримати чималий штраф або ж взагалі заборону на здійснення окремих видів валютних операцій.

Важливо! Про порушення прав потрібно повідомити керівнику банку чи фінансової установи. Якщо той не реагує на звернення, подати скаргу до Нацбанку.

Чи можна обміняти зношені долари?