Центральний банк США відіграє критично важливу роль: як реагує долар
Долар США продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку. Проте далі усе буде залежати від наступного кроку американського центрального банку. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Ключові зміни на ринку для долара
Під час торгів у вівторок, 5 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,10. Котирування виросли на 0,09%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,82 до 104,19.
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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:
- Максимально індекс зростав до 114,78. Це його рекордне значення за 20 років;
- Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.
Що відбувається на ринку
Загалом долар залишається стабільним, хоча й торгується нижче максимуму за останні 2,5 місяці. На американську валюту вплинули неочікувано слабкі дані щодо послуг у США. На тлі цього знову зросли очікування про паузу у процесі підвищення базової ставки Федеральним резервом, пише Reuters.
Водночас з іншої сторони, прогноз на наступні місяці виглядає більш похмурими. Цікаво, що днем раніше стало відомо, що на ринку шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.