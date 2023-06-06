Центральний банк США відіграє критично важливу роль: як реагує долар

Долар США продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку. Проте далі усе буде залежати від наступного кроку американського центрального банку. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку для долара

Під час торгів у вівторок, 5 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,10. Котирування виросли на 0,09%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,82 до 104,19.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що відбувається на ринку

Головний стратег MPS вважає, що американський долар може впасти нащодо інших валют у другій половині 2023 року.

Загалом долар залишається стабільним, хоча й торгується нижче максимуму за останні 2,5 місяці. На американську валюту вплинули неочікувано слабкі дані щодо послуг у США. На тлі цього знову зросли очікування про паузу у процесі підвищення базової ставки Федеральним резервом, пише Reuters.

Водночас з іншої сторони, прогноз на наступні місяці виглядає більш похмурими. Цікаво, що днем раніше стало відомо, що на ринку шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.