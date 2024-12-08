Долар стрімко зріс після перемоги Трампа: що це означає для гаманців звичайних людей

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спровокувала стрімке зростання долара. Зміни на валютному ринку мають низку наслідків.

Наслідки стрімкого зростання долара США

Індекс долара США зріс на 5% з початку листопада 2024 року, коли Дональд Трамп переміг на президентських виборах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Крім того, долар подорожчав на 8% з початку жовтня. Ба більше, валюта навіть торгувалася на піковому рівні за два роки. Зростання долара пов'язане із очікуваннями, що політика Трампа може спровокувати новий сплеск інфляції у США. Через це Федеральний резерв може бути вимушений утримувати процентні ставки на високому рівні.

Подорожчання валюти має низку наслідків для звичайних людей. Серед них виділяють такі: