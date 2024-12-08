Доллар стремительно вырос после победы Трампа: что это значит для кошельков обычных людей
Победа Дональда Трампа на выборах в США спровоцировала стремительный рост доллара. Изменения на валютном рынке имеют ряд последствий.
Последствия стремительного роста доллара США
Индекс доллара США вырос на 5% с начала ноября 2024 года, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.
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Кроме того, доллар подорожал на 8% с начала октября. Более того, валюта даже торговалась на пиковом уровне за два года. Рост доллара связан с ожиданиями, что политика Трампа может спровоцировать новый всплеск инфляции в США. Поэтому Федеральный резерв может быть вынужден удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Подорожание валюты имеет ряд последствий для обычных людей. Среди них выделяют следующие:
- Благодаря более дорогому доллару растет покупательная способность за рубежом при оплате товаров и услуг в других валютах. Это означает, что при конвертации доллара в другие валюты в конечном итоге человек получит больше иностранной валюты, чем при режиме слабого доллара.
- Также старший инвестиционный стратег US Bank Wealth Management заявил, что иностранные товары, купленные при более сильном долларе, обычно "дешевле, учитывая растущую покупательную способность". Кроме того, сильный доллар может снизить инфляционное давление в стране. По крайней мере в краткосрочной перспективе.
- В то же время сильный доллар может навредить инвестициям. Особенно это касается компаний, которые получают доход за рубежом. Это означает, что высокий курс доллара может привести к снижению доходов компаний от иностранных операций, что в результате негативно повлияет на их общую прибыль. Примерно 40% доходов компаний, которые входят в Индекс S&P 500, поступают от иностранных операций.