Долар оговтується після різкого обвалу та чекає на вирішальне рішення центробанку США

Американський долар знову демонструє позитивну динаміку на ринку валют. Проте увага учасників ринку прикута до центрального банку США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар продовжує зміцнювати позиції

У понеділок, 24 липня 2023 року, Індекс долара США коливався на рівні 101,08. Його котирування виросли на 0,01%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,89 до 101,41.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що ще варто знати про долар США

Долар продовжує відновлювати позиції після обвалу до мінімального значення за 15 місяців. Зараз увага усіх учасників ринку знову прикута до наступного кроку Федерального резерву. Багато хто вважає, що це буде останнє підвищення ставки у поточному циклі, пише видання Reuters.

Протягом торгів за минулий тиждень американський долар ослабреакції інвесторів на звіт про інфляцію у США , яка скоротилася до

Крім того, мільярдер та легендарний інвестор Воррен Баффет переконаний, що за найближчі десятиліття світ буде залежати від долара США. Тож ця валюта зможе зберігати за собою "свій королівський статус" на глобальному рівні.