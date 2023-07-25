Долар продовжує зміцнювати позиції

Під час торгів у вівторок, 25 липня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,54. Цей індикатор подорожчав на 0,19%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,19 до 101,65.

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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Американський долар знову зміцнює позиції на ринку проти кошика з 6 інших валют. Наразі учасники ринку зосередили увагу на липневій зустрічі Федерального резервної системи США, яка запланована на цей тиждень.

Більшість економістів, які взяли участь в опитування Reuters, вважають, що центральний банк ухвалить рішення про підвищення базової ставки на 25 пунктів. Крім того, вони очікують, що це буде завершення цього циклу, пише CNBC.

Нагадаємо! За минулий тиждень долар втратив під час торгів понад 2% проти кошика з 6 інших валют. Усе через бурхливу реакцію інвесторів на останній звіт про інфляцію у США, яка впала до 3%. Ба більше, цей показник наблизився до бажаного рівня інфляції на рівні 2%.