Долар продовжує зміцнювати позиції
Під час торгів у вівторок, 25 липня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,54. Цей індикатор подорожчав на 0,19%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,19 до 101,65.
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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що відбувається з доларом
Американський долар знову зміцнює позиції на ринку проти кошика з 6 інших валют. Наразі учасники ринку зосередили увагу на липневій зустрічі Федерального резервної системи США, яка запланована на цей тиждень.
Більшість економістів, які взяли участь в опитування Reuters, вважають, що центральний банк ухвалить рішення про підвищення базової ставки на 25 пунктів. Крім того, вони очікують, що це буде завершення цього циклу, пише CNBC.