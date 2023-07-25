Доллар продолжает укреплять позиции
В ходе торгов во вторник, 25 июля, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 101,54. Этот индикатор подорожал на 0,19%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,19 до 101,65.
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Ключевые изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что происходит с долларом
Американский доллар снова укрепляет позиции на рынке против корзины из 6 других валют. Участники рынка сосредоточили внимание на июльской встрече Федеральной резервной системы США, которая запланирована на эту неделю.
Большинство экономистов, принявших участие в опросе Reuters, считают, что центральный банк примет решение о повышении базовой ставки на 25 пунктов. Кроме того, они ожидают, что это будет завершение этого цикла, пишет CNBC.