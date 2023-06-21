Долар демонструє позитивну динаміку на ринку: що допомогло валюті

Долар зберіг стабільну динаміку на ринку та частково виграв від нових даних про нерухомість у США. Більше про зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Коливання долара на ринку

Під час торгів у середу, 21 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 102,56. Котирування з початку сесії виросли на 0,02%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,50 до 102,69.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що впливає на позиції долара США

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Долар зумів продемонструвати стабільну динаміку на тлі неочікувано сильних даних про ситуацію на ринку нерухомості у США. Також цього дня увага була прикута до виступу очільника Федеральної резервної системи США перед Конгресом, інформує CNBC.

Експерти з компанії MPS вважають, що долар може втратити 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал поточного року.