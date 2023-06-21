Колебания доллара на рынке

В ходе торгов в среду, 21 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,56. Котировки с начала сессии выросли на 0,02%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,50 до 102,69.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

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Что влияет на позиции доллара США

Доллар сумел продемонстрировать стабильную динамику на фоне неожиданных сильных данных о ситуации на рынке недвижимости в США. Также в этот день внимание было приковано к выступлению главы Федеральной резервной системы США перед Конгрессом, информирует CNBC.

Эксперты из компании MPS считают, что доллар может потерять 5% по другим валютам во второй половине 2023 года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал текущего года.