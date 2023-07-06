Центральний банк США налаштований агресивно: як це впливає на долар

Позиції долара США підтримали результати останнього засідання американського центрального банку. Про ключові зміни на ринку та головні фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку

У четвер, 6 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,02. Котирування впали на 0,34%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,01 до 103,46.

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Основні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар

Долар демонструє негативну динаміку, але порівняно з попереднім днем валюта зміцнила свої позиції. Усе через протоколи останньої зустрічі Федерального резерву. З врахуванням цих даних, ринки майже впевнені, що центральний банк підвищить ключову ставку у липні, оскільки більшість чиновників очікує подальшого посилення монетарної політики, пише CNBC.

За другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Валютний експерт з RBC Capital Markets вважає, що останнє засідання Федерального резерву свідчить про те, що пауза у червні була проміжним кроком.

Динаміка інших валют:

Євро наблизилося до тижневого мінімуму проти долара США;

Британський фунт втратив під час торгів на 0,08%.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.