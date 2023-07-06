Главные изменения на рынке
В четверг, 6 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,02. Котировки упали на 0,34%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,01 до 103,46.
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Основные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это стало рекордом за 20 лет;
- Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.
Что влияет на доллар
Доллар демонстрирует негативную динамику, но по сравнению с предыдущим днем валюта укрепила свои позиции. Все из-за протоколов последней встречи Федерального резерва. С учетом этих данных, рынки почти уверены, что центральный банк повысит ключевую ставку в июле, поскольку большинство чиновников ожидает дальнейшего усиления монетарной политики, пишет CNBC.
Валютный эксперт по RBC Capital Markets считает, что последнее заседание Федерального резерва свидетельствует о том, что пауза в июне была промежуточным шагом.
Динамика других валют:
- Евро приблизилось к недельному минимуму против доллара США;
- Британский фунт потерял в ходе торгов на 0,08%.
В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.