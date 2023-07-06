Главные изменения на рынке

В четверг, 6 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,02. Котировки упали на 0,34%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,01 до 103,46.

Интересно Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Основные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар

Доллар демонстрирует негативную динамику, но по сравнению с предыдущим днем валюта укрепила свои позиции. Все из-за протоколов последней встречи Федерального резерва. С учетом этих данных, рынки почти уверены, что центральный банк повысит ключевую ставку в июле, поскольку большинство чиновников ожидает дальнейшего усиления монетарной политики, пишет CNBC.

Важно! За второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Валютный эксперт по RBC Capital Markets считает, что последнее заседание Федерального резерва свидетельствует о том, что пауза в июне была промежуточным шагом.

Динамика других валют:

Евро приблизилось к недельному минимуму против доллара США;

Британский фунт потерял в ходе торгов на 0,08%.

В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.