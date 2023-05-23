Долар зафіксував новий рекорд: до чого тут центральний банк США

Американський долар зміцнює позиції проти кошика з 6 інших валют. Про ключові зміни та фактори, які впливають на динаміку ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

Під час торгів у вівторок, 23 травня 2023 року, котирування Індексу долара США зупинилися на рівні 103,51. Подорожчання становить 0,30%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,16 до 103,61.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за останні два десятиліття;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Від яких факторів залежить динаміка ринку

Долар зміцнює позиції проти кошика з 6 інших валют та досягнув найвищого рівня щодо японської єни за 6 місяців, оскільки очікують, що Федеральний резерв може утримувати базову ставку на високому рівні протягом довшого проміжку часу, повідомляє видання Reuters.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців у США активно обговорюють, якими можуть бути наступні кроки центрального банку та їхню доцільність. Зокрема, йдеться про те, коли банк може почати знижувати ставку.

Водночас інвестори пильно стежать за переговорами між демократами та республіканцями щодо стелі державного боргу США. Додамо, що минулого тижня повідомляли про досягнення попередніх домовленостей між сторонами щодо цього питання, проте у п'ятницю ситуація змінилася. Ба більше, фахівці назвали конкретні дати, коли США можуть вперше в історії оголосити дефолт.