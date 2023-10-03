Долар злетів до максимуму з листопада: економіст пояснив, завдяки чому виграє валюта США

Долар США продовжує зміцнювати позиції стосовно кошика з 6 інших валют. Експерт назвав фактори, які підтримують долар. Про динаміку долара на ринку – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни для долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США демонструє позитивну динаміку. Під час торгів у вівторок, 3 жовтня, цей показник зріс на 0,19% до 107,11, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для цього індикатора становить від 106,93 до 107,.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально Індекс долара США зростав до позначки на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів першої економіки світу – США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом на ринку

Долар США досягнув пікового рівня з листопада. Американській валюті допомагають державні облігації США, дохідність яких зростає. Цей показник уже зафіксував максимум за 16 років. Крім того, Федеральний резерв попереджає, що агресивну монетарну політику будуть продовжувати протягом "певного періоду", пише видання CNBC.

Паралельно євро та фунт тестують нові мінімуми на ринку. Ось більше даних про динаміку інших валют:

Євро торгується на найнижчому рівні з початку грудня 2022 року. Днем раніше валюта втратила проти долара приблизно 1%, а за третій квартал падіння склало 3%;

за третій квартал падіння склало 3%; Британський фунт знецінився на 0,18%, що є найнижчим показником з березня. Крім того, за третій квартал 2023 року ця валюта втратила майже 4%.

Головний економіст Lombard Odier заявив, що наразі на ринку є потужні фактори впливу, які підтримують американський долар. За словами експерта, валюта виграє від різниці курсів, тоді як економіка США демонструє стійкі позиції.